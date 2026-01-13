ゴールデンボンバーの歌広場淳が１３日、Ｘを更新し、右足の前十字靱帯断裂で１４日に手術を受けると報告した。

Ｘには「本日からしばらくケガの治療のために入院します。症状としては右足の前十字靱帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と書かれており、「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をしていたので、急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思い、事務所と相談の上お伝えすることにしました」と説明した。

「また全力で走り回るためにお医者さまのお力をお借りするので、ご心配には及びません」とも投稿。ファンからは「無事に手術が終わりますように」「お大事にしてください」「報告してくれてありがとう」「しっかり治してまた元気な姿を見せて下さい」などの声が寄せられていた。

歌広場は１２日の動画配信でも手術を報告。「いつからかといったら、去年のライブツアーの前から」だといい、痛み止めなどを飲みながら、足に筋肉をつけてカバーしていったというが、自然治癒はないといい「手術しないと全力が出せない」と考え、手術を受けることになったと説明していた。