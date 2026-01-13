ウサイン・ボルトのサイン入りシューズ鑑定額は？驚きの入手方法にスタジオ騒然『なんでも鑑定団』13日放送
13日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、陸上男子100メートル世界記録保持者のウサイン・ボルトのサイン入りシューズの鑑定結果が出る。
【写真】これは高そう…ウサイン・ボルトのサイン入りシューズ
ゲスト・照英は人類史上最速の男、ウサイン・ボルトにまつわるお宝を持って登場。驚きの入手経緯にスタジオが騒然となった。
番組では、マウンテンバイクを乗りこなす元気な83歳が登場。お宝は30年ほど前、京都の骨董市で見つけた真っ黒な謎の焼物だった。
手に取るとビックリするほど薄く軽い。漂白剤につけてみると、黒いものが剥がれ、美しい文様が現れた。調べてみると、中国の超貴重な焼物と分かり、2度ビックリ。衝撃の億越えなるか。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】照英
【出張鑑定】出張鑑定in石川県能美市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
川見充子（陸上競技専門店「オリンピアサンワーズ」店主）
森由美（陶磁研究家）
