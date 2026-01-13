日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日に放送され、広島・森浦大輔投手（27）と日本ハム・達孝太投手（21）の天理OBコンビがそろって出演。高校時代、野球部にあった珍ルールを明かした。

昨年までの12球団対抗からセ・パ対抗に初めて変更された今回。選手たちが様々な競技にチャレンジする一方で、恒例コーナー「超ULTRAトーク」は健在だった。

そのなかで「高校時代の野球部 珍ルール」というトークテーマに。

2人がそれぞれ在籍していた当時の天理野球部にも強豪校ならでは？の珍ルールがあったそうで、森浦からは「ご飯の時、飲み物おかわり禁止」、達からは「1年生はサラダにドレッシング禁止」という珍ルール情報がもたらされた。

森浦が「（当時）飲み物は1杯までですね」と明かすと、お笑い芸人たちからは「戦後間もなくじゃないんだから！」「水不足！？」とのツッコミが。それでも森浦は「ご飯はおかわりしていいんですけど…」と冷静な口調で説明した。

続いて「1年生はサラダにドレッシング禁止」について達は「どこの高校もそうなんじゃないんですか？」とした上で「1年生の時はそのまま食べるか、みそ汁の中にサラダ入れて“キャベツみそ汁”みたいな」と当時を回想。

自宅に戻った時にはドレッシングを「たっぷりかけてました」と笑顔でその反動を明かし、オンエアではピンポン音とともに「※当時の話です」のテロップが付けられていた。