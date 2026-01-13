ÃæÂ¼Íª¡¢WBC¤Ë°ÕÍß¡¡»³ÅÄ¤ÏÀ®ÀÓ¸þ¾å¤Ë°Õµ¤¹þ¤à
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¤¬13Æü¡¢¾¾»³»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢º£½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³°¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï74»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹çÆ±¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï¡ÖÂÇÎ¨¤â¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢½ÐÎÝÎ¨¤âÂç»ö¡£ËÜÎÝÂÇ¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤ÎÉôÌç¤Ç¤â1°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Æ±Î½¤À¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈà¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£