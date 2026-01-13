フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に電話出演。亡くなった元TBSアナウンサーの久米宏さんを「意図的に嫌いになった」と打ち明けた。

久米さんは1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。久米さんは85年10月から04年3月までテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターを18年間にわたり務め、古舘はその後継番組となる「報道ステーション」のキャスターを12年間担当した。

司会のフリーアナ石井亮次が「（キャスターの）バトンを渡す時に、何か『古舘君頼むよ』みたいな会話はあったんですか？」と尋ねると、古舘は「あちら側も、久米さんがパーッとやめるってことを会見して終わって。1週間してこっちがすぐ始まるという流れだったので、具体的な引き継ぎは何もなかったですよね。全くなく、慌ただしく始まったのが記憶として残ってますね」と明かした。

また「僕は意図的に久米さんを嫌いになりました」と告白。「というのは、久米さんにやっぱりかなわないんですよ。ちょっと感情こもり過ぎちゃうけど、かなわないです。やっぱり」と語ると、「あのニュースショーを民放で初めて開拓者としてやられて、切れ味鋭く権力立ち向かっていく姿勢を見せ続ける。そのしぐさ、表情。表情にも言葉は宿りますから。あらゆることを全身性を持って具現化されてきた方なので」と敬意を表した。

また「時代が移り変わってネットの台頭があるようなところから僕が始まった時代のせいにもできないくらい、あの方は先駆で頑張ってらっしゃったので。僕はもう久米さんを越えられないイコール、久米さんを嫌いになることで、それをエネルギーに変えて頑張った」と話していた。