お風呂OKで5分充電。ブラウン「シリーズ3 3010s」が33%オフで5,880円
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年1月13日は、実用的ながらコスパに優れたBraun（ブラウン）の充電式シェーバー「シリーズ3 3010s」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
ブラウンの充電式シェーバー「シリーズ3 3010s」が5,880円！ お手頃価格なのに機能性抜群です
肌への優しさと効率的な深剃りを両立した、Braun（ブラウン）の充電式シェーバー「シリーズ3 3010s」が33%オフ。
今なら5,880円で購入できるチャンスです！
IPX7の防水性能を備えており、風呂での使用も可能。シェービングフォームやシェービングジェルにも対応し、忙しい朝でも使いやすいですよ！
異なる種類のカットシステムを融合。パワフルな剃り心地と肌にやさしい深剃りを実現しています
ヒゲを一方向に揃える「マイクロコーム」によって、肌への負担を抑えつつ素早く剃りあげることが可能。
異なる役割を持つ3つの刃を組み合わせた「3カットシステム」を採用し、スムーズにヒゲを剃れます。
それぞれ独立して上下に浮き沈みし、顔の凹凸に密着する「3連サスペンションヘッドシステム」も秀逸。長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
急速充電にも対応。日常使いから旅行時までこれ1台あれば大丈夫！
コードレスタイプなので、場所を選ばずに使用OK。重さもたったの220gと軽いので、腕が疲れにくいのもポイント。
約1時間のフル充電で45分も連続で使用できるパワフルバッテリーもGOODです。
急速充電にも対応しており、5分の充電で1回分のシェービングができるのも有難いですね。
AC100-240Vに対応。日本だけでなく、海外でも変圧器なしで使用可能。旅行や出張先でも使えます。
＞＞ブラウンのセールアイテムはこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2026年1月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp