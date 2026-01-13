Image: Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月13日は、実用的ながらコスパに優れたBraun（ブラウン）の充電式シェーバー「シリーズ3 3010s」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ブラウン 電気シェーバー シリーズ3 電動 髭剃り メンズ 3010s 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 5,880円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

ブラウンの充電式シェーバー「シリーズ3 3010s」が5,880円！ お手頃価格なのに機能性抜群です

肌への優しさと効率的な深剃りを両立した、Braun（ブラウン）の充電式シェーバー「シリーズ3 3010s」が33%オフ。

今なら5,880円で購入できるチャンスです！

IPX7の防水性能を備えており、風呂での使用も可能。シェービングフォームやシェービングジェルにも対応し、忙しい朝でも使いやすいですよ！

異なる種類のカットシステムを融合。パワフルな剃り心地と肌にやさしい深剃りを実現しています

ヒゲを一方向に揃える「マイクロコーム」によって、肌への負担を抑えつつ素早く剃りあげることが可能。

異なる役割を持つ3つの刃を組み合わせた「3カットシステム」を採用し、スムーズにヒゲを剃れます。

それぞれ独立して上下に浮き沈みし、顔の凹凸に密着する「3連サスペンションヘッドシステム」も秀逸。長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。

急速充電にも対応。日常使いから旅行時までこれ1台あれば大丈夫！

コードレスタイプなので、場所を選ばずに使用OK。重さもたったの220gと軽いので、腕が疲れにくいのもポイント。

約1時間のフル充電で45分も連続で使用できるパワフルバッテリーもGOODです。

急速充電にも対応しており、5分の充電で1回分のシェービングができるのも有難いですね。

AC100-240Vに対応。日本だけでなく、海外でも変圧器なしで使用可能。旅行や出張先でも使えます。

ブラウン 電気シェーバー シリーズ3 電動 髭剃り メンズ 3010s 3枚刃 水洗い/お風呂剃り可 5,880円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ブラウンのセールアイテムはこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp