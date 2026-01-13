先住猫さんの尻尾にちょっかいを出して、遊んでいた子猫ちゃん。ついやり過ぎてしまったようで、猫社会の厳しさを知ることに…！？

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「ビックリした表情が可愛い」「訴える視線が…三毛ちゃんドンマイ」「こうして、日々成長していくんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：温厚な先住猫の尻尾に子猫が『いたずら』をしていたら…『予想外の展開』】

尻尾にいたずら

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、三毛模様の保護子猫ちゃんが先住猫のむぎくんにいたずらをしていた時の様子です。

ある日、窓際に座るむぎくんの尻尾にじゃれていたという三毛ちゃん。左右に動く尻尾に興奮した様子で、やんのかステップも交えながら楽しそうに遊んでいたそう。とはいえ、尻尾はデリケートな部位。しばらくすると面倒見の良いむぎくんもさすがに怒り、移動したといいます。

思わぬ展開でびっくり！

三毛ちゃんが懲りずにやってきたため、むぎくんはいたずらができないように箱の中へ。ところが、まだまだ遊び足りない三毛ちゃんは周りをウロウロしつつ、少しずつむぎくんに接近していたそうで…。

ちょうど目の前を通った瞬間、まさかのむぎくんからの攻撃が！攻撃とはいってもむぎくんの温厚さが反映されたような優しいタッチですが、三毛ちゃんは思わず大ジャンプ。相当びっくりしたようで毛も逆立ち、特に尻尾はブワァと膨らんでいたといいます。

猫社会を学ぶ三毛ちゃん

投稿主さんのもとにきた三毛ちゃんに再びタッチ攻撃を炸裂させたものの、すかさずお尻の匂いを嗅いで親愛の挨拶をしていたというむぎくん。どうやら本気で怒っているわけではなく、猫社会を教える教育的指導だったのかもしれません。

その後、三毛ちゃんはどこかしょんぼりした表情で、投稿主さんに抱きつきながら甘えていたそう。今回「やりすぎるとやられる」ことを覚えたように、これからも様々なことを学んですくすくと育ってほしいものですね。

投稿には「いたずらミケちゃん可愛い♡」「子ネッコのブワァとなったシッポが大好物です」「(猫)社会勉強になったね」「むぎくんが自分から攻撃しに行くなんて珍しい」「優しさと厳しさのバランスの取れた教育を施すむぎくん、さすがです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんたちと保護猫さんたちが保護猫シェルターで過ごす様子が投稿されています。三毛ちゃんの気になるその後も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。