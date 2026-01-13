ある日、外から子猫の声を聞いた投稿者さんが家を出てみると、そこには小さな黒猫さんが！そのまま家に付いてきた可愛すぎる姿や成長した現在の姿は、TikTokで2万回以上再生され、「可愛すぎるよ」「幸せになってね！」「必死に走ってついて行って良かったね！」といった声が寄せられました。

外から子猫の鳴き声が聞こえて…

TikTokアカウント「mame（@no5jc）」に投稿されたのは、ある夏の日、小さな黒猫さんと投稿者さんの出会いをまとめた投稿です。

6月の暑い夏の日、家にいた投稿者さんは外から「にゃーん」という子猫らしき声を聞いたそうです。「子猫かな？」と思い外に出てみると、そこには小さな黒い子猫が1匹、迷子になったようにウロウロ彷徨っていたのだとか。

どうやら母猫や飼い主さんもいないようで、暑い中、本当にひとりぼっちで彷徨っていたようです。心寂しくなって「誰か助けて」と鳴いていたのかもしれません。

警戒心はまだないようで、投稿者さんの足を追うようにくっついてきたという黒猫さん。まだ小さく、このまま放っておくと熱中症や事故などさまざまな危険が懸念されたため、そのままお家に連れ帰ることに。

そのままお家についてきた黒猫さん

こうして投稿者さんのお家にやってきた黒猫さん。名前は「おまめちゃん」に決定！お家の中にもすぐに慣れてくれたようで、元気いっぱい遊んだり、寝転がってくつろいでいたり♡

こうして飼い主さんと一緒にのびのびと安心できるおうちで暮らしていたおまめちゃん。

お家で過ごすことにすっかり慣れ、あっという間に家族になってから3ヶ月が経過したそうです。

3ヶ月が経過して…

そして、お家にやってきてから3ヶ月が経過したおまめちゃんは……

大きくすくすくと成長中！ツヤツヤの黒い毛並みが美しい、しかしとっても元気でやんちゃな黒猫さんになったそうですよ！

そんなおまめちゃんと飼い主さんの出会いとその後をまとめた投稿は、TikTokでも注目を集め、記事執筆時点で2万回以上再生されています。

コメント欄には「可愛すぎるよ」「幸せになってね！」「必死に走ってついて行って良かったね！」と祝福や応援の声が殺到しました！

TikTokアカウント「mame」では、今回ご紹介したおまめちゃんのお家にやってきてから現在までの成長記録が不定期に更新されています。さらに成長した現在の姿を見てみたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

おまめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき、誠にありがとうございました！

