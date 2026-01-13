ショーン・レヴィ監督が、映画「Star Wars: Starfighter」で、俳優トム・クルーズがライトセーバー決闘シーンの一部を実際に撮影していたことを明かした。



【写真】乱闘シーンで自ら歯を トム・クルーズのスゴすぎる役者魂

レヴィ監督によると、トムは2027年公開予定となっている同作の現場を訪れた際、「ただ見学したい」と話していたが、監督が軽く声をかけたところ、カメラの後ろに回り撮影を始めたという。監督は完成した映画を観ればトムが撮影した部分が分かるとし、その出来栄えに満足している様子を見せた。



現場には映画監督のスティーヴン・スピルバーグも訪れており、レヴィ監督は「リアル・スティール」製作時にスピルバーグから受けた「観客として座っているつもりで演出する」という助言を思い返したと語った。



「Star Wars: Starfighter」は、「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」（2019年）から5年後を舞台に、パイロット（ライアン・ゴズリング）が、フォース感応を持つ甥（フリン・グレイ）を謎の敵から守る任務を負う物語となっている。キャスト陣にはエイミー・アダムス、ミア・ゴス、アーロン・ピエール、サイモン・バード、ダニエル・イングス、マット・スミスらが名を連ねている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）