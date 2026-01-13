ゴールデン・グローブ賞＜映画の部＞『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多4部門受賞 『鬼滅の刃』は受賞ならず
現地時間1月11日、第83回ゴールデン・グローブ賞が開催され、ポール・トーマス・アンダートン監督とレオナルド・ディカプリオがタッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多となる4部門を受賞した。アニメーション作品賞にノミネートされていた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、惜しくも受賞を逃した。
【フォト特集】ドレス姿多数！ 第83回ゴールデン・グローブ賞レッドカーペット
アカデミー賞11回ノミネートを誇るアンダーソンが脚本と監督を手掛けた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、逃げる側と追いかける側、それぞれが三者三様に入り乱れる壮大なチェイス・バトル。コメディ／ミュージカル部門作品賞と監督賞、脚本賞、助演女優賞を獲得した。
ドラマ部門作品賞には、『ノマドランド』（2020）で第93回アカデミー賞作品賞と監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作『ハムネット』が輝いた。同作は、ウィリアム・シェイクスピアの妻アグネスの視点を通じ、“いかにして不朽の名戯曲「ハムレット」が誕生したか”に迫る物語。ジェシー・バックリーが主演女優賞を獲得し、2部門制覇となった。
また、ディカプリオやジョージ・クルーニー、イ・ビョンホンらが名を連ねていたコメディ／ミュージカル部門の主演男優賞は、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のティモシー・シャラメが初受賞を果たした。
ゴールデン・グローブ賞＜映画の部＞主な受賞結果は以下の通り。★が受賞。
■作品賞（ドラマ）
『フランケンシュタイン』
★『ハムネット』
『It Was Just an Accident（英題）』
『The Secret Agent（英題）』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
■作品賞（コメディ／ミュージカル）
『Blue Moon（原題）』
『ブゴニア』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『しあわせな選択』
『Nouvelle Vague（原題）』
★『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■主演女優賞（ドラマ）
★ジェシー・バックリー 『ハムネット』
ジェニファー・ローレンス 『Die My Love（原題）』
レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』
ジュリア・ロバーツ 『アフター・ザ・ハント』
テッサ・トンプソン 『ヘッダ』
エヴァ・ヴィクター 『Sorry， Baby（原題）』
■主演男優賞（ドラマ）
ジョエル・エドガートン 『トレイン・ドリームズ』
オスカー・アイザック 『フランケンシュタイン』
ドウェイン・ジョンソン 『The Smashing Machine（原題）』
マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』
★ワグネル・モウラ 『The Secret Agent（英題）』
ジェレミー・アレン・ホワイト 『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』
■主演女優賞（コメディ／ミュージカル）
★ローズ・バーン 『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
シンシア・エリヴォ 『ウィキッド 永遠の約束』
ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue（原題）』
チェイス・インフィニティ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
アマンダ・セイフライド 『アン・リー／はじまりの物語』
エマ・ストーン 『ブゴニア』
■主演男優賞（コメディ／ミュージカル）
★ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ジョージ・クルーニー 『ジェイ・ケリー』
レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク 『Blue Moon（原題）』
イ・ビョンホン 『しあわせな選択』
ジェシー・プレモンス 『ブゴニア』
■助演女優賞
エミリー・ブラント 『The Smashing Machine（原題）』
エル・ファニング 『センチメンタル・バリュー』
アリアナ・グランデ 『ウィキッド 永遠の約束』
インガ・イブスドッター・リレアース 『センチメンタル・バリュー』
エイミー・マディガン 『WEAPONS／ウェポンズ』
★テヤナ・テイラー 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』
ポール・メスカル 『ハムネット』
ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
アダム・サンドラー 『ジェイ・ケリー』
★ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』
■監督賞
★ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
ギレルモ・デル・トロ 『フランケンシュタイン』
ジャファル・パナヒ 『It Was Just an Accident（英題）』
ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
クロエ・ジャオ 『ハムネット』
■脚本賞
★ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ライアン・クーグラー 『罪人たち』
ジャファル・パナヒ 『It Was Just an Accident（英題）』エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル 『ハムネット』
■非英語作品賞
『It Was Just an Accident（英題）』（フランス）
『しあわせな選択』（韓国）
★『The Secret Agent（英題）』（ブラジル）
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirat（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）
■アニメ映画賞
『Arco（原題）』
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
『星つなぎのエリオ』
★『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『Little Amelie or the Character of Rain（原題）』
『ズートピア2』
■シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント（興行成績賞）
『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
『F1（R）／エフワン』
『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』
★『罪人たち』
『WEAPONS／ウェポンズ』
『ウィキッド 永遠の約束』
『ズートピア2』
