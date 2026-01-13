◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

昨季まで日本ハムに所属していた松本剛外野手（３２）が巨人にＦＡ移籍した。昨季は６６試合で打率１割８分８厘。打撃不振で２度の２軍落ちを経験するなど、もがき続けた。

印象的だったのが１０月１４日のＣＳ最終ステージ（Ｓ）前日会見。同席していた新庄監督から「（松本）剛がレギュラーを取っていなかったから２位に終わった。バリバリレギュラーを取っていたら優勝しています」と断言された。名指しで厳しい言葉を並べたのは期待の裏返し。後日、本人にそのことを尋ねると「悔しい思いがすごい強い。苦しいというか、悔しい、情けないって思う部分もある。どうやって打つかを日々考えながらやっていけたら」と、胸の内を明かしてくれた。

６月に２度目の２軍落ちを宣告されて以降は、灼（しゃく）熱の鎌ケ谷スタジアムで若手と共にバットを振った。「いい時に戻す感覚は好きではなかった」と言うが、プライドを捨てて首位打者を獲得した２２年の映像を見返し、復活を目指した。ＣＳ最終Ｓの試合前練習では、新庄監督から身ぶり手ぶりで打撃指導を受けた。「正直に言うと、定まっていないのは事実。色々なアドバイスを聞きながらやっている感じ」と、最後まで試行錯誤を続けていた。

指揮官からは「調子が上がらなくても腐らない。一番最初にベンチを出て『さあ行くぞ』という姿は本当に感動する」と人間性を絶賛される。北海道のファンにも愛され、エスコンでの歓声はチーム随一。私の拙い取材にも丁寧に応じてくれた剛さんの新天地での活躍を、心から応援している。（日本ハム担当・

川上 晴輝）

◆川上 晴輝（かわかみ・はるき）２０２１年入社。レイアウト担当を経て、２５年から現職。