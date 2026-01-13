【ボブスレー】日本連盟、五輪消滅に至った不備を説明　２４年のルール変更を見落とし「『ホウ・レン・ソウ』がないままに見過ごされていた」　選手は失意の帰国「意気消沈していた」

日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は１３日、ボブスレーの男子２人乗りが連盟の不備によりミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）へ出場できなくなったことを受け、都内で会見。「新しいルールが施行されていたことを、見落としていたというミスになります」などと説明した。

男子２人乗りでの五輪出場を目指していた日本は、本大会に向けては４人乗りの国際大会の成績も必要であったことを認識しておらず。選手が遠征中の日本時間２日、他国からの指摘があり条件を把握したという。佐藤真太郎理事は「２０２４年１０月２１日に新しいルールが施行されていたことを見落としていたというミスになります」とした。

国際連盟からのメールでの通達や、ホームページ上にも知らせがありながら、把握できず。強化種目を絞るため、ボブスレーに関する活動を休止する期間があり、チェック機能が働かなかったという。国際大会には「２人乗り、４人乗りは４人乗りと分けた形で実施しました」と明かした。「ＨＰを確認せずに『ホウ・レン・ソウ』がないままに見過ごされていたのが経緯になります」。影響を受けた遠征中の５選手には、オンラインミーテイングで伝え「意気消沈している状態でした」と同氏。選手は１２日に帰国したという。

佐藤氏は会見冒頭に「ご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。