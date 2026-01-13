ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が１３日、愛媛・松山市内で自主トレを公開。「池山さんのために頑張りたい」と新監督への恩返しを誓った。

恒例となった松山での自主トレは、背番号１の大先輩でもある池山監督が始祖とされる。左足を高々と上げる打撃フォームにしたのも池山監督のアドバイスがきっかけ。昨季も苦しんだ時期に２軍で助言を受けた。「１軍でプレーできているのも池山さんとの出会いがすごく大きい。すごい指導に愛がある。結果を残して恩返しができれば」と力強く誓った。

打率３割、３０本塁打、３０盗塁…。トリプルスリー３度のスラッガーも昨季は１０８試合で打率２割３分１厘。新指揮官は山田を主将の重圧から解放させる親心をみせた。守備位置も慣れ親しんだ二塁から一塁、三塁に回る可能性もあるが「もっと自分自身に集中できるので、結果を残してみんなに信頼、信用されるように」とプレーに専念して完全復活を期す。

「打率も出塁率も大事ですし、本塁打も必要。まだまだ走りたいですし、どの部門に対しても１位を目指して頑張りたい」と山田。再びのトリプルスリーへ、背番号１が動き出した。（秋本 正己）