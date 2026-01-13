別府大分毎日マラソン（２月１日）の大会事務局は１３日、招待選手や一般参加選手などを発表した。第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往・復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は総勢５人が出場する。

５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）は招待選手。８区３年連続区間賞の塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良で欠場した荒巻朋熈（４年）は一般参加選手として出場する。

黒田朝日は２度目のマラソン挑戦。昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。２度目のマラソンに向けて「タイムより順位を意識したい。大阪（６位、日本人３位）より、いい順位を取りたい」と冷静に話す。マラソン元日本記録保持者で日本陸連の高岡寿成・強化委員会シニアディレクター（５５）は注目の黒田朝日について「日本記録（２時間４分５５秒、大迫傑）の更新も期待していますが、まずは勝つレースをしてほしい。それが彼の将来につながります」と話した。

青学大の原晋監督（５８）はＴＢＳの解説者を兼ねて大分入りする。「現時点で朝日の体調に問題はありません。２区より５区の方が体に負担は少ない。ペースが遅いですから。別府大分毎日マラソンでは昨年の大阪（２時間６分５秒）くらいか、２時間５分３０秒が目標になる」と明かした。

青学大勢５人に加え、原監督が指導するＧＭＯインターネットグループの吉田祐也（２８）が招待選手、鈴木塁人（たかと、２８）と小野知大（ちひろ、２６）が一般参加選手として出場。計８人の「原軍団」が大分に乗り込む。

海外招待選手は今大会出場選手の中で最速の自己ベスト記録（２時間４分２２秒）を持つロナルド・コリル（３４）＝ケニア＝ら４人。国内招待選手は吉田祐也、黒田朝日をはじめ、自己ベスト記録２時間６分１４秒の井上大仁（３３）＝三菱重工＝ら６人。２１年東京五輪代表の服部勇馬（３２）＝トヨタ自動車＝は一般参加選手として参戦する。

青学大勢以外も大学勢がマラソンに挑戦する。箱根駅伝５位の中大では２区６位のエース溜池一太（４年）、９区登録から当日変更で出番がなかった白川陽大（４年）がエントリー。箱根駅伝４位の早大から登録メンバーに入った伊藤幸太郎（４年）らが出場する。