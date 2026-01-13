TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時55分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。またなだれ注意報を北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

網走地方では、13日夜遅くから14日明け方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■網走市
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■紋別市
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■美幌町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■津別町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■斜里町
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■清里町
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■小清水町
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■佐呂間町
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■遠軽町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■湧別町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■滝上町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■興部町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■西興部村
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■雄武町
□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意

■大空町
□暴風雪警報【発表】
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報【発表】
　14日にかけて注意