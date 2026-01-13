気象台は、午後3時55分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。またなだれ注意報を北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表 13日15:55時点

網走地方では、13日夜遅くから14日明け方まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北見市常呂

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■網走市

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■紋別市

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■美幌町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■津別町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■斜里町

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■清里町

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■小清水町

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■佐呂間町

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■遠軽町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■湧別町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■滝上町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■興部町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■西興部村

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■雄武町

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



■大空町

□暴風雪警報【発表】

13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒

風向 北西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意



