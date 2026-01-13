【暴風雪警報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表 13日15:55時点
気象台は、午後3時55分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。またなだれ注意報を北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。
網走地方では、13日夜遅くから14日明け方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■網走市
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■紋別市
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■美幌町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■津別町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■斜里町
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■清里町
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■小清水町
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■佐呂間町
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■遠軽町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■湧別町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■滝上町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■興部町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■西興部村
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■雄武町
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意
■大空町
□暴風雪警報【発表】
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
14日にかけて注意