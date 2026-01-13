元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。

訃報を受け、タレントのミッツ・マングローブが13日、生出演したMBSラジオ「松井愛のすこ〜し愛して MORE」（月〜金曜後2・00）内で追悼した。

ミッツは「びっくりしちゃった。寂しいですねえ」と語り、久米さんが番組放送開始の1978年1月から1985年4月まで黒柳徹子と司会を務めたTBSテレビ「ザ・ベストテン」を毎週見ていたと懐かしんだ。

久米さんの出演最終回を振り返り、「3分くらい余って、そこで“黒柳さん踊りませんか？”って。ダンスをしながら、片手にマイクを持って二人が掛け合いするんですよ。“こんなに密着することなかったですよね”“あそうでしたっけ…来週からここにあなたが居ないなんて信じられませんわ”みたいなことを、踊りながらアドリブでしゃべって。それを歌手の人たちが見ながら泣いてるっていう名シーンがある」と説明した。

自身は久米さんとは1度すれ違っただけだったといい、「あの時代の人にしてはとっても背が高くてスタイルが良くてね」と回想した。

伯父・徳光和夫からは、久米さんとの思い出を聞いていたという。「あの時代はまだアナウンサーのアルバイトや内職がゆるかった時代でしょ？パーティーの司会とか…でも若い頃はそんなことできないじゃない。だから訓練するために、久米さんと徳光の2人で伊勢丹のエスカレーターで、いわゆるエレベーターガール的なアナウンスを（即興で）やってたって話は聞いたことありま」と明かしていた。