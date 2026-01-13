Snow Man目黒蓮、黒シャツ×眼鏡×赤背景で“内なる情熱”体現 『美的』1年ぶり表紙飾る
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が22日発売の美容雑誌『美的』3月号SPECIAL EDITION（小学館）の表紙に1年ぶりに登場する。目黒の内なる情熱を感じさせる赤と黒をテーマに撮影を実施。表紙には、黒シャツ×眼鏡で知的な眼差しを見せる目黒と、赤い背景のコントラストが印象的なカットをチョイスしている。
【別カット】メガネを外して⋯赤いシャツをまとう目黒蓮
Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた昨年、初の単独スタジアムライブで成功をおさめ、今年は映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』と俳優としても主演作が続々公開予定。また、ハリウッドの制作陣が手がけるドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2での本格的な海外挑戦も大きな話題を呼んでいる。
中面では、赤いシャツをまとったワイルドなカットも。クールで落ち着きがありながらも、あくなき情熱をまとう──。そんな目黒のアンビバレントな魅力にフォーカス。鮮烈な赤と黒から一転、白コーデをモノクロで撮影したアート写真のようなカットや、チャーミングな笑顔のカットなど、多彩なビジュアルも満載だ。
さらに、インタビューも大充実。出演作への思いや、最近取り組み始めてハマりつつあるというスキンケアの話、2026年の抱負など。ときに真剣に、ときに笑いも交えながら展開する。
「コロッケ好きなんですよ。好きですか？」と、夕方の撮影に差し入れたコロッケを頬張りつつ笑顔を見せてくれた目黒。インタビュー中も一方的に質問に答えるのではなく、取材する側と気さくにコミュニケーションをとりながら会話をする姿は、1年前の撮影の時から全く変わらない。
葬儀を通して遺族に寄り添う葬祭プランナーを演じたW主演映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）に出演。「明日何が起こるかわからないと思うと、思いはちゃんと伝えていきたいし、日々の出会いを大切にしていきたいんです」。映画出演を通じてその想いはより強いものになったという。インタビューでは、「希望をくれる映画」だという今作の見どころや、撮影の裏話をたっぷりと明かしている。タイトルにかけて目黒に「ほどなくお別れしたいもの」を聞いてみると…。クールさとは裏腹の、お茶目なアンサーは誌面にて。
美容誌ならではのビューティトークも披露。気に入った化粧水と出合ったことをきっかけに、最近スキンケアにも取り組み始めたという目黒。美容の新鮮な喜びをたっぷりと語っている。なお、貼り込み付録は、エレガンスの新作リキッドファンデ1包が付属する。
