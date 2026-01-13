13日、公明党の斉藤鉄夫代表は記者の取材に応じ、高市総理が自民党幹部へ解散の意向を伝達したという報道を聞いて、「解散ということが確定したんだろう」と述べた。

斉藤鉄夫代表は「今回の解散、私もこれまでに申し上げたが経済が大変な状況の時、円安が進んでいる時に、国民生活をないがしろにする解散ではないのか。解散の大義はない、と申し上げてきた。しかし解散が決定的になった以上、これを受けてしっかり衆議院選挙の準備を行っていきたい」と決意を語った。

さらに記者から立憲民主党との連携について質問されると「昨日、野田代表とお話をし、これまでより高いレベルでの連携を合意した。連携をすること自体がこれまでより高いレベルになるわけだが、どういう形で連携していくかということについてはまだ協議中。候補擁立についても我々としては一切何も聞いていない。中道改革の軸になるという我が党の連立離脱の時の新しい方針のもと、この方針に沿った戦い方ができる選挙戦を行っていきたい。中道改革の軸になるので、そういう意味では我々と価値観を共有する方は各党にいらっしゃる。そういう意味では自由民主党を含め各党とも“等距離”の中で、中道改革の軸になる、その塊を作っていく選挙協力という方向性で準備を進めていく」と述べた。（ABEMA NEWS）