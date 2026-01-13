「何十万もするアウターを『似合ってない』と笑われた」婚活中の男性が服選びに失敗したワケ。「デート＝高い服」は時代遅れだった
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆ファッション誌掲載の高級服を買ってみたら…
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回のご相談者は、婚活でのコーディネートに悩んでいるというトウマさん（仮名・男性・35歳）。
有名難関大学の理系学部出身で、現在はIT企業勤めで年収800万円となかなかのスペックなのですが……。
「学生時代からファッションにはほとんど興味がなかったので、普段は『ユニクロ』ばかり着ているんですが、本格的に婚活を始めるにあたって、身ぎれいな格好にしなきゃいけないな、と。そこで大人向けのファッション誌を何冊か買って、掲載されていた有名な海外ブランドの服を買ってコーディネートしてみたんです。
でも、奮発して何十万円もするアウターや何万円もするパンツを買って着てみたものの、友達から『似合ってない』と笑われてしまい……。
オシャレになりたいとか、ファッションセンスが良いと思われたいとか、そこまで高望みしてなくて、女性から『普通に清潔感はある』って思われるような無難な感じでいいんですけどね（苦笑）」（トウマさん）
◆もう最初から半分“答え”に辿り着いていた！
トウマさんからこの悩みを打ち明けられた際、筆者は「もう最初から半分“答え”に辿り着いていますよ」とお伝えし、次の話をしていきました。
ズバリ、トウマさんが求めている“無難で清潔感のあるコーデ”を、もっとも簡単に実現できるのが「ユニクロ」なのです。
全身ユニクロのアイテムでOK。もちろん、そのまま婚活相手の女性とデートしてもOK。
なんだったら筆者が推奨しているのは、ユニクロの店頭に立っているマネキンのコーデや、店内に貼り出されているモデル着用のコーデを、思考停止でそのまま真似するという方法です。
一昔前のユニクロは、“安いけどオシャレじゃないファストファッション”の代名詞のようなブランドでした。が、ハイセンスなブランドとのコラボ商品を発売したり、高品質な生地の服をリーズナブルで買えたりすることで、ブランドイメージが格段に向上。
今やユニクロにダサいという印象はほとんどなく、良い意味で“最強に無難な服”が手軽に買えるブランドと言えるでしょう。
というのもユニクロは、これも良い意味でですが“トレンドを追いすぎていない”ので、誰が着てもだいたい似合うベーシックなデザインの服ばかり揃っているのです。
◆「ユニクロが最適解」と言い切れる理由とは？
おそらくトウマさんが何十万円も出して買ったというアウターなどは、ファッション雑誌掲載の海外ブランドものということですので、かなり世界の最先端トレンドを抑えた服だったのでしょう。
そして、往々にして最先端トレンドアイテムはエッヂが効いたデザインになっているので、ピーキーすぎてファッション素人には着こなせないものです。
トウマさんが奮発して購入した服が「似合ってない」と酷評されてしまったのは、そういった理由があったのではないでしょうか。
