【日本ハム】有原航平 新庄監督の中５日案に「どんどんやりたい」「最低でも１８０イニング」
６年ぶりに日本ハムに復帰する有原航平投手（３４）が１３日、エスコン内で会見した。以下が主な一問一答。
―６年ぶり復帰。
「またここでプレーできることが本当にうれしいですし、優勝に向かって早くプレーしたいなというワクワクした気持ちです」
―対戦相手としてのファイターズの印象。
「若くて、どんどん振ってくる。ホームランが多かったので、僕はすごい苦手だと思ってました」
―新庄監督は中５日でぜひ回ってほしいと。
「やりたいと思ってましたし、本当にたくさんイニングを投げたいタイプなので、もうどんどんやりたいなと思います」
―数字的な目標は。
「イニングはとにかく投げたいと思うので、最低でも１８０イニング。それより上を目指して投げていきたい」
―アメリカだと背番号を譲ってもらったら、プレゼントをという文化も。
「そうですね。岩舘さんには連絡して。ありがとうございますと。ささやかながらですけど（笑）、やらせていただきました」
―２３年に日本に復帰した際はソフトバンクを選択。
「自分が一番成長できると思うところを今まで選んできたので、前回ああいう形でホークスになりましたけど、やっぱり優勝も経験させてもらって成長できたと思いますし、そこは本当に感謝しています。このタイミングでファイターズに入ってプレーするのが僕はここから一番成長できると思ったので、そこは変わらずそういう選び方をさせてもらいました」