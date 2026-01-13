６年ぶりに日本ハムに復帰する有原航平投手（３４）が１３日、エスコン内で会見した。以下が主な一問一答。

―６年ぶり復帰。

「またここでプレーできることが本当にうれしいですし、優勝に向かって早くプレーしたいなというワクワクした気持ちです」

―対戦相手としてのファイターズの印象。

「若くて、どんどん振ってくる。ホームランが多かったので、僕はすごい苦手だと思ってました」

―新庄監督は中５日でぜひ回ってほしいと。

「やりたいと思ってましたし、本当にたくさんイニングを投げたいタイプなので、もうどんどんやりたいなと思います」

―数字的な目標は。

「イニングはとにかく投げたいと思うので、最低でも１８０イニング。それより上を目指して投げていきたい」

―アメリカだと背番号を譲ってもらったら、プレゼントをという文化も。

「そうですね。岩舘さんには連絡して。ありがとうございますと。ささやかながらですけど（笑）、やらせていただきました」

―２３年に日本に復帰した際はソフトバンクを選択。

「自分が一番成長できると思うところを今まで選んできたので、前回ああいう形でホークスになりましたけど、やっぱり優勝も経験させてもらって成長できたと思いますし、そこは本当に感謝しています。このタイミングでファイターズに入ってプレーするのが僕はここから一番成長できると思ったので、そこは変わらずそういう選び方をさせてもらいました」