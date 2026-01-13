NURO導入のフリースクール、オンライン文化祭を開催 17分の長編マイクラ映画が好評
オンラインフリースクールの「clulu」（クルル）が、2025年12月20日に第3回オンライン文化祭をバーチャル空間oViceで開催した。子どもたちは初めてのCM制作プロジェクトに挑戦し、ゲーム「マインクラフト」を用いた17分の映画を制作した。ソニーネットワークコミュニケーションズは、高速光通信「NURO」（ニューロ）を無償提供してイベントをサポートした。
今回のオンライン文化祭は、不登校の子どもたちが主体となり、企画から展示の制作、動画作成、運営までを手がけた。
展示の目玉となったのが、シナリオ作成・キャラクターデザイン・撮影・編集までを子どもたちが手掛けたCM制作プロジェクト。映像制作のプロを講師に迎え、約5カ月かけてcluluの紹介CMを完成させた。子どもたちは「オンラインでもここまでできる」と達成感や自信を得たという。
さらに、ゲーム「マインクラフト」を題材にした17分の映画「good luck」も制作し、BGMの使い方が素晴らしいと評価された。
今回のオンライン文化祭は、不登校の子どもたちが主体となり、企画から展示の制作、動画作成、運営までを手がけた。
さらに、ゲーム「マインクラフト」を題材にした17分の映画「good luck」も制作し、BGMの使い方が素晴らしいと評価された。