¡Ú°Ü½»¡Û2026Ç¯½»¤ß¤¿¤¤ÅÄ¼Ë¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¿Í¸ýµ¬ÌÏÊÌ¤ËÈ¯É½ - ¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ô1°Ì¤Ï»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô
ÊõÅç¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·î´©»ï¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎËÜ¡×¤Ï1·î5Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ÈÇ Âè14²ó ½»¤ß¤¿¤¤ÅÄ¼Ë¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤ÎÂ¥¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢547»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¡£
¡û¿Í¸ýÊÌ¤ËÂ¼¡¢Ä®¡¢»ÔÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
26Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ö¿Í¸ý1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÄ®¡×¶èÊ¬¤ÇÁí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï°ñ¾ë¸©¶Ä®¡£¼ê¸ü¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä½»ÂðÊä½õÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö°Ü½»¼ÔÁý¤Î¿Íµ¤ÃÏ¥Ù¥¹¥È100¡×¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¦Ã±¿È¼ÔÉôÌç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×µÚ¤Ó¡Ö¿Í¸ý5Ëü¿Í°Ê¾å10Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹Ìî¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö°Ü½»¤·¤¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤âÄ¹Ìî¸©¤¬20Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¸©¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¸ý10Ëü¿Í°Ê¾å20Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¡×¶èÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç4ÉôÌç¤¹¤Ù¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆÁí¹ç1°Ì
¡ûÂ¼¥é¥ó¥¥ó¥°
Â¼¥é¥ó¥¥ó¥°
Â¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¤ª¤è¤Ó»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÉôÌç¤ÇÄ¹Ìî¸©µÜÅÄÂ¼¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¦Ã±¿È¼ÔÉôÌç¤Ç¤ÏÆàÎÉ¸©²¼ËÌ»³Â¼¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢À¤ÂåÉôÌç¤Ç¤Ï·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎºÇ¹âÊö¡¦¶ð¥ö³Ù¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µï½»¥¨¥ê¥¢¤ÏÈ¾·Â2Ò¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÄ¹Ìî¸©µÜÅÄÂ¼¡£À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤«¤éÅÁÅý¤¢¤ë´ñº×¤Þ¤Ç¡¢Ê¸²½Åª»ñ¸»¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦Çã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤¬Ã»¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Â¼¤Ç¤Ï¡¢3ºÐÌ¤Ëþ»ù¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ¯´Ö20»þ´Ö¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂ÷»ùÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï1»þ´Ö400±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤Û¤«¡¢0ºÐ¤«¤é2ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ì¤Ëþ»ùÀìÍÑÊÝ°é±à¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÎÉÉÊ·×²è¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°Ü½»ÂÎ¸³½»Âð¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
ÆàÎÉ¸©²¼ËÌ»³Â¼¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ëÂçÊ÷±ü¶ïÆ»¤¬Â¼Æâ¤òÄÌ¤ê¡¢Â¼°è¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¬µÈÌî·§Ìî¹ñÎ©¸ø±à¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼»º¤ÎÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä°Ü½»¸òÎ®ÂÎ¸³»ÜÀß¤¬½¼¼Â¡£ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿¹¤ò¼é¤ë¼«È²·¿ÎÓ¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå1°Ì¤Î·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¼ê¸ü¤¤¹âÎð¼Ô²¹ÀôÊÝÍÜ»ö¶È¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÂ¼Ì±¤ÏÄó·È²¹Àô»ÜÀß¤ò³Ê°Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£·Ú°æÂô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊª·ï²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ç¡¢Êª·ï¿ô¤âËÉÙ¡£Àõ´Ö»³¤ä»Í°¤»³¡¢Çòº¬»³¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÉ´Ì¾»³¤ÎÀä·Ê¤âÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡û¿Í¸ý1Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤ÎÄ®¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý1Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤ÎÄ®¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý1Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤ÎÄ®¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¤ª¤è¤Ó¥·¥Ë¥¢À¤ÂåÉôÌç¤ÇËÌ³¤Æ»¾ÂÅÄÄ®¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¦Ã±¿È¼ÔÉôÌç¤È»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÉôÌç¤Ç¤Ï»³¸ý¸©°¤ÉðÄ®¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¾·ÂÌó500£í·÷¤Ë½»¤Þ¤¤¤ÈÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡ÖÇÀÂ¼·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥³¥¿¥¦¥ó¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¡¢"Êâ¤¤¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê"¤ò¿Ê¤á¤ë¾ÂÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¸øÀßÌ±±Ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡ÖÀÐ¼í¾ÂÅÄ¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡×¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£²Æ¤ÏÈþ¤·¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Û¥¿¥ë¤¬Èô¤Ó¡¢Æ»ÆâÍ£°ì¤Î·ö²Þ¤¢¤ó¤É¤ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌë¹â¤¢¤ó¤É¤óº×¤ê¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç50²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Åß¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡ÖASHIMOI KANKO ¹âÊæ¥¹¥¡¼¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ä®¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Î¿·º§À¤ÂÓ¤¬¿·ÃÛ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËºÇÂç570Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤50Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡Ö½»¤ó¤Ç²÷Å¬½»¤Þ¤¤¤ë±þ±ç»ö¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆËèÇ¯ÃÏ¸µ»º¤ÎÊÆ60kg¤òÄó¶¡¡£¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¡¦¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñ¤âÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¸ý¸©°¤ÉðÄ®¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤É÷·Ê¤ä¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤¬»Ä¤ëÄ®¡£Ë¤«¤Ê¿¹¡¦Î¤¡¦³¤¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä»Å»ö¤¬Â¿¼ïÂ¿ºÌ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ê¸ü¤¤°é»ù¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿Í¸ý1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÄ®¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÄ®¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÄ®¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¦Ã±¿È¼ÔÉôÌç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÉôÌç¤Î3ÉôÌç¤Ç°ñ¾ë¸©¶Ä®¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥·¥Ë¥¢À¤ÂåÉôÌç¤Ç¤ÏÄ»¼è¸©¶×±ºÄ®¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ñ¾ë¸©¶Ä®¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¡¢±Ñ¸ì¹ç½É¡¢¥×¥í»ØÆ³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶µ¼¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦Âç²ñ¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ä¥É¥í¡¼¥ó³èÍÑ¤Ê¤É¡¢"À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÂÎ¸³"¤¬À¸³è·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Þ¤¿¡¢25Ç¯´Öµï½»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤òÌµ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²È·×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Æ¼ï·ÐºÑ»Ù±ç¤¬»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î°Ü½»¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä»¼è¸©¶×±ºÄ®¤Ï¡¢¼«Á³¤äÉ÷ÅÚ¡¢Ë¤«¤Ê·Ã¤ß¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¿©Ê¸²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ä®¡£¥·¥Ë¥¢¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡£°Ü½»¼Ô¤¬Ä®¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê°Ü½»¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à½Û´Ä¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç»³¤«¤éÆüËÜ³¤¤Þ¤Ç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ³¡¹³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿Í¸ý3Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý3Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý3Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÌç¤ÇÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢»ÔÆâÍ£°ì¤Î¹â¹»¡¦¹âÅÄ¹â¹»¤ØÌµÎÁ¤ÇÃë¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢0ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°åÎÅÈñ¡¢¼ø¶ÈÎÁ¡¢µë¿©Èñ¡×´°Á´ÌµÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£°Ü½»»þ¤«¤é»Ò°é¤Æ¤äÏ·¸å¤Þ¤Ç¡¢Ç¯¡¹Áý¤¨¤ë°Ü½»¡¦Äê½»»Ù±ç¤Ï¸½ºß190¹àÌÜ¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥Þ¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ»ØÄêÌ¾¾¡3·ï¤ª¤è¤Ó¹ñÅÐÏ¿µÇ°Êª(Ì¾¾¡ÃÏ´Ø·¸)5·ï¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëË¤«¤Ê¼«Á³É÷·Ê¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿Í¸ý3Ëü¿Í°Ê¾å5Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý3Ëü¿Í°Ê¾å5Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý3Ëü¿Í°Ê¾å5Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÌç¤ÇÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Æ±»Ô¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¶á¤¤Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¡¦Î¤¡¦ÅÄ±à¤¬¹¤¬¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¤Þ¤Á¡£¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉ÷ÅÚ¤¬°Ü½»À¸³è¤äÆóµòÅÀµï½»¤ËÅ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñ¤òÌµÎÁ¤È¤·¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÃÏ»º¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯µë¿©¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´³ÛÊä½õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊë¤é¤·Êý¤ÇÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯°Ü½»¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö¾®¾¦¤¤¡×¤âÀ¹¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡û¿Í¸ý5Ëü¿Í°Ê¾å10Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý5Ëü¿Í°Ê¾å10Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý5Ëü¿Í°Ê¾å10Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¤ª¤è¤Ó¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¦Ã±¿È¼ÔÉôÌç¤ÇÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÉôÌç¤Ç¤ÏÊ¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢À¤ÂåÉôÌç¤Ç¤ÏµÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤òË¾¤àÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤Ç¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö·ë¤¤¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¿Íµ¯ÅÀ¤Î°Ü½»»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ°éÎÁ¡¢µë¿©Èñ¡¢°åÎÅÈñ¤Î3¤Ä¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤é»Ò°é¤Æ¡¢¶µ°é¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£°Ü½»»Ù±ç¶â¤È¤·¤Æ1À¤ÂÓ200Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤100Ëü±ß¤Ê¤É¤Î²Ã»»À©ÅÙ¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ï¡¢¡Ö¿À¤Îå°Ýß¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹ÈÍÕ¤¬¸«»ö¤Ê·ª¶ð»³¤ä¡¢Ìó10Ëü±©¤ÎÅÏ¤êÄ»¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌóÅÐÏ¿¼¾ÃÏ¤Î°ËÆ¦¾Â¡¦Æâ¾Â¤¬¹¤¬¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¤Þ¤Á¡£ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÀçÂæ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£¶õ¤²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç70Ëü±ß¤Î½õÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢40ºÐÌ¤Ëþ¤Î°Ü½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë½»Âð¤Î¹ØÆþ¤ä¿·ÃÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õÀ©ÅÙ¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª»î¤·°Ü½»ÂÎ¸³½»Âð¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢°Ü½»Äê½»¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿Í¸ý10Ëü¿Í°Ê¾å20Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý10Ëü¿Í°Ê¾å20Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý10Ëü¿Í°Ê¾å20Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°¦É²¸©º£¼£»Ô¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤Ï¡¢Àä·Ê¤ÎÅç¡¹¤ä²¹ÀôÃÏ¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤»Ô³¹ÃÏ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÄ®¡£³¤±¿¶È¤ä¥¿¥ª¥ëÀ½Â¤´ØÏ¢¤Ê¤É¡Ö´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¡×¤ä¡¢ÇÀ¶È¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¡Öµ¯¶È¡×¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤âËÉÙ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ»Ò°é¤Æ»Ù±çÂç¾Þ(¼«¼£ÂÎÉôÌç)¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬¼ê¸ü¤¤ÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¿Í¸ý20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÉôÌç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÉôÌç¡¢¥·¥Ë¥¢À¤ÂåÉôÌç¤Ç»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼ã¼ÔÀ¤Âå¡¦Ã±¿È¼ÔÉôÌç¤Ç¤Ï½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ï¡¢¸»Ê¿¹çÀï¤äËëËö¡¦°Ý¿·¤ÎÎò»Ë¡¢¥Õ¥°¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤Ê¤É´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬ËÉÙ¡£³¤¶®±è¤¤¤ÎÊØÍø¤Ê»Ô³¹ÃÏ¤È¡¢¼«Á³·Ê´Ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÁÐÊý¤òÈ÷¤¨¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿µï½»´Ä¶¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¶õ¤²È¤äÍ·µÙ»ÜÀß¤ò¸øÌ±¶¦ÁÏ¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°é¤Æ»Ù±ç¤òºÇ½ÅÍ×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁêÃÌÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¡¢Í·¤Ó¾ì¤ä¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î°Ü½»ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤È»ÔÌò½ê¤¬Ï¢·È¤·¡¢°Ü½»ÂÎ¸³¤ä½¢Ï«»Ù±ç¡¢°Ü½»ÁêÃÌ¤«¤éÄê½»¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö°Ü½»ÁêÃÌ¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñÈñ¤È¸òÄÌÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤êºÇÂç5Ëü±ß¤Î½õÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÂÂß½»Âð¤Ï²ÈÂ²¸þ¤±¤Ç¤â·î6Ëü±ß¡Á10Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
