鈴木おさむ氏、妻・大島美幸の誕生日祝いでサイゼ豪遊「1万2千円以上食べました」家族3ショットに反響「親近感湧く」「チョイスが良い」
【モデルプレス＝2026/01/13】元放送作家の鈴木おさむ氏が1月13日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸と息子との3ショットを公開した。
【写真】53歳元放送作家「親近感湧く」サイゼでの家族3ショット公開
鈴木氏は「妻の大島さんが、本日1月13日に46回目の誕生日を迎えました」と報告。誕生日祝いに「どこかにご飯を食べにいこうと聞いたら即答で『サイゼリヤ』と」と記し、ファミリーレストラン「サイゼリヤ」でサラダを手にした仲睦まじい家族ショットを披露した。「いつも笑福のことを面倒見てくれている浅井君とランページの陣君も駆けつけてくれて」とTHE RAMPAGEの陣らも祝福してくれたことを明かし、「5人で1万2千円以上食べました」とレシートの写真を添えてつづっていた。
この投稿は「素敵な誕生日」「サイゼリヤチョイスが良い」「家族の仲の良さが伝わってくる」「親近感湧く」と反響を呼んでいる。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木おさむ氏、妻・大島美幸＆息子との3ショット披露
◆鈴木おさむ氏の投稿に「仲の良さが伝わってくる」と反響
【Not Sponsored 記事】