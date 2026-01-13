ゴールデンボンバー歌広場淳、右足の前十字靱帯断裂で入院・手術へ「また全力で走り回るためにお医者さまのお力をお借りする」
【モデルプレス＝2026/01/13】ヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。前十字靱帯断裂の治療のため入院することを発表した。
歌広場は「ご報告」とし、「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。症状としては右足の前十字靱帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と発表。「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をしていたので、急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思い、事務所と相談の上でお伝えすることにしました」と公表の経緯を伝えた。
続けて「また全力で走り回るためにお医者さまのお力をお借りするので、ご心配には及びません」とコメント。「SNSの更新はしていくので、これまでと変わらず構ってやって下さいね！ではまた！」と呼びかけた。（modelpress編集部）
