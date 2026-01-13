近藤千尋（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/13】モデルの近藤千尋が1月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】36歳3児の母モデル「透明感すごい」美太もも披露コーデ

◆近藤千尋、スラリ美脚披露


近藤は「前髪ちょろんっ 今日の撮影も楽しかった」とつづり、撮影時のオフショットを公開。大きめサイズのパーカーにストライプのショートパンツを合わせ、ほっそりとした美しい太ももをのぞかせた。

◆近藤千尋の投稿に反響


この投稿には「スタイル良すぎ」「脚綺麗すぎ」「透明感すごい」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】