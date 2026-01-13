【かっぱ寿司】「キットカット」を使用した限定メニュー、チョコレートスイーツ2種を販売開始

コロワイドグループのかっぱ寿司は、2026年1月15日〜3月11日の期間中、スイーツブランド「ごちCAFE」から、ネスレ日本の人気商品「キットカット」を使用した限定メニュー、チョコレートスイーツ2種を販売する。

また、持ち帰り用の『きっと、とろけるプレミアムプリン made with KITKAT』と『スイーツBOX』も用意している。一部改装店舗を除く全店で取り扱う。

〈「キットカット」を使用した限定メニュー2品〉

◆『きっと、とろけるプレミアムプリン made with KITKAT』

税込390円〜

なめらかなチョコプリンにホイップクリームと濃厚なチョコソースをかけ、「キットカット」1枚を贅沢にトッピングした。「キットカット」のリッチなカカオ感と、サクサクとしたウエハースの香ばしい風味が広がる、プレミアムな味わいが楽しめる。

きっと、とろけるプレミアムプリンmade with KITKAT

◆『きっと、とろけるプレミアムプリンパフェ made with KITKAT』

税込490円〜

チョコプリンの上に、ホイップやグラノーラ、合格の桜をイメージした甘酸っぱいストロベリーソース、葉をイメージしたピスタチオアイス、桜を支える枝をイメージした「キットカット」をトッピングした。

きっと、とろけるプレミアムプリンパフェ made with KITKAT

〈持ち帰り用のプリンやスイーツBOXもラインアップ〉

◆持ち帰り用『きっと、とろけるプレミアムプリン made with KITKAT』

税込390円〜

トッピング用の「キットカット」1枚付き。

持ち帰り用 きっと、とろけるプレミアムプリン made with KITKAT

◆持ち帰り用『プレミアムスイーツBOX』

税込2,290円〜

『プレミアムプリン』3個と、『きっと、とろけるプレミアムプリン made with KITKAT』(トッピング用の「キットカット」付き)3個をセットにした。単品購入より140円お得。

持ち帰り用 プレミアムスイーツBOX