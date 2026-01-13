ビックカメラ有楽町店、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」を1月31日限定で抽選販売実施予定
ビックカメラ有楽町店は、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売を1月31日に実施することを発表した。抽選受付は1月31日の朝から9時まで。当選発表は1月31日11時に店頭と公式Xアカウントにて行なわれる予定。
今回ビックカメラ有楽町店の公式Xアカウントにて「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売について告知しており、ガンプラ本体のほか専用LEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」も抽選販売の対象となっている。
抽選参加には1月31日の朝から9時に店舗1Fにて申込が必要となり、当選後は同日の営業時間内までに購入する必要があり、購入場所は店舗4Fレジとなる。
なお今回の抽選販売はビックカメラ有楽町店のみの実施内容となっており、他のビックカメラ店舗での抽選販売は実施不明である。
🎺抽選販売のご案内🎺- ビックカメラ有楽町店 (@bic_yuurakuchou) January 10, 2026
下記商品について、抽選販売致します
※先着順では御座いません
1/31(土)発売
PGU 1/60 νガンダム/専用LEDユニット
●抽選受付:1/31(土)朝～午前9時まで
●受付場所:1F店頭
●当選発表:同日午前11時 店頭/当店X(SNS)で発表
●購入期間:同日営業時間内
●購入場所:4Fレジ pic.twitter.com/1PF0YDH8ey
(C)創通・サンライズ