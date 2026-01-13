À¶ÄÍ¿®Ìé»á¡¡Àè·î¤À¤±¤Ç3²ó¤â¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡×
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¶ÄÍ¿®Ìé»á¡Ê43¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ç¥¸¡¼¥ë ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡×¤ÇÀ¶ÄÍ»á¤¬²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢Àè·î¤À¤±¤Ç3²ó¤â°ì½ï¤Ë¿©»ö¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¶ÄÍ»á¤Ï¡ÖÆÍÁ³Ì¤ÆÉÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¡È¤¤¤Ä¤¤¤Ä¶õ¤¤¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢LINE¤È¤«¡¢Á´Éô»þ´Ö½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤Ð52Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢52Ê¬°ÊÆâ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì²¿¤Ê¤Î¡©²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ê¤È»×¤¦¡Ë¡£¼ä¤·¤¤¤·¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡ÖÀ¶ÄÍ¤µ¤ó¡¢ÊÌ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÊÖ¿®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡£ÉáÄÌ¤ÏLINEÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÖ¤¤Þ¤»¤ó¡©·ÈÂÓ¡£¤³¤Ã¤Á¤â¤¹¤°ÊÖ»öÍè¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÀ¶ÄÍ»á¤Ï¡Ë52Ê¬¤Ï¤â¤¦52Ê¬¤ËÊÖ¿®¤¬¡Ê¤¯¤ë¡Ë¡£¡Ê·ÈÂÓ¤ò¡ËÊÄ¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¤â¤¦Á÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡Ö¾ï¤Ë·ÈÂÓ¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¾ï¤Ë¤È ¤¤¤¦¤«ÌÄ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤°¡×¤ÈÀ¶ÄÍ»á¡£¥¦¥¨¥ó¥Ä¤¬¡ÖÌÄ¤ë¤ó¤À¡£ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢À¶ÄÍ»á¤Ï¡ÖÌÄ¤ì¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¡£MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤â¡ÖÌÄ¤é¤»¤è¡¢¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö1Æü¤È¤«Ê¿µ¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡Öµå¾ì¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤È¤«¤â¡¢¡È¼Ö¡¢Ã¯¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¡©¡É¤È¤«¡¢¡Èº£ÅÙ¤Ï²¶¤¬±¿Å¾¤·¤è¤¦¤«¡É¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤»þ¤Ë¡¢Åú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Þ¤ó¤Þ¡£ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¿Í¤«¤Ç¹Ô¤¯¤È¤«¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÊÖ»ö¤¹¤ëÁ°¤Ë²¶¡¢¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡Ë¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡É¡È¤¦¤ó¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¦¤ó¡É¤òÂÇ¤¿¤º¤Ë¡¢Á´ÉôÆ°¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¸À¤¦¤È¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£