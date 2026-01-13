フィギュアスケート男子、ミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿選手が13日、開幕まで24日に迫ったオリンピックへ意気込みました。

佐藤選手はこの日、報道陣に練習を公開。約1時間ほど、入念に調整を行いました。

練習後の取材で佐藤選手は、「状態的にはすごくいい」と好調をアピール。五輪本番へ「よりよいコンディションで臨めるように、もっと調整を頑張りたい」と語りました。

年が明け、五輪へは残り1か月を切りました。今の心境を「緊張感よりはワクワク感の方が強い」と明かします。

「ソチオリンピックの羽生(結弦)さんの演技を見て、自分もオリンピックに出たい、世界の舞台に立ちたいと思った」とフィギュアスケーターを志したきっかけを語った佐藤選手。「僕の演技を見て、この舞台に立ちたいと思っていただけるような演技を目指す」と、今度は自身が未来の若きスケーターへとバトンを繫ぐ意思を示しました。

佐藤選手は「オリンピックという舞台は自分にとって最大の目標であり、滑れることが光栄。羽生さんのように素晴らしい演技ができるように」と初の五輪出場へ力を込めます。

「メダルを目指して頑張るが、一番の目標は自己ベストを更新すること」と、まずは最高の演技を見せたいと語った佐藤選手。「自分らしく滑りたい。自分の世界に引き込んでいけるように頑張りたい」と本番への闘志を燃やしました。