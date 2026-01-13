¡ÚÂîµå¡ÛWTT¥É¡¼¥Ï¤Ç½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬1¤Ä½ç°Ì¤ò²¼¤²5°Ì¡¡ÂÐÀï¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎÎÓú´¼ô¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê
ITTF(¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ)¤¬12Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WTT¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡×¤¬ÊÄËë¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ç½ç°Ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¡£
ºòµ¨¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ÎÎÓ繇¼ôÁª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËöÇÔ¤ì¥Ù¥¹¥È4¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì½ç°Ì¤ò1¤ÄÍî¤È¤·5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÀï¤·¤¿ÎÓ繇¼ôÁª¼ê¤Ï½ç°Ì¤ò°ìµ¤¤Ë4¤Ä¤¢¤²9°Ì¤È¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤Ï1¤Ä¤¢¤²24°Ì¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤Ï1¤Ä²¼¤²29°Ì¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁÁª¼ê¤Ï2¤Ä¤¢¤²34°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë8°Ì¤Î¾¾ÅçÁª¼ê¤Î½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
¢¦¥È¥Ã¥×10
1°Ì ²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ)
2°Ì ÎÓ»íÅï(Ãæ¹ñ)
3°Ì ¥«¥ë¥Ç¥é¥Î(¥Ö¥é¥¸¥ë)
4°Ì ¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó) ¢¬1
5°Ì Ä¥ËÜÃÒÏÂ ¢1
6°Ì F.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)
7°Ì ÎÂÌ÷ÖÂ (Ãæ¹ñ)
8°Ì ¾¾Åçµ±¶õ
9°Ì ÎÓ繇¼ô(ÂæÏÑ) ¢¬4
10°Ì A.¥ë¥Ö¥é¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹) ¢1
19°Ì ¸Í¾åÈ»Êå
24°Ì ±§ÅÄ¹¬Ìð ¢¬1
29°Ì ¼ÄÄÍÂçÅÐ ¢1
34°Ì ÅÄÃæÍ¤ÂÁ ¢¬2