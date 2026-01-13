気象台は、午後3時45分に、なだれ注意報を仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、大和町西部、大衡村、色麻町、加美町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】宮城県・仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町などに発表（雪崩注意報） 13日15:45時点

宮城県では、風雪に注意してください。西部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。東部では、高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■仙台市西部

□なだれ注意報【発表】

14日にかけて注意





■白石市□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■栗原市西部□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■大崎市西部□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■蔵王町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■七ヶ宿町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■川崎町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■大和町西部□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■大衡村□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■色麻町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■加美町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意