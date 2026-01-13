猫がお腹の上に乗ってくるのは、信頼と愛情の証。独り占めしたい気持ちや、「守ってあげている」という感覚の表れともいわれています。今、Xでは、愛猫がお腹の上に乗ってくつろぎはじめた瞬間を、飼い主さん自ら撮影した動画が話題になっています。



【動画】猫に踏まれてる視界とは？ 動画で体験

「ねこに踏まれてるときの視界」



そんなコメントが添えられた動画に映っているのは、元保護猫の「チャイ」ちゃん（1歳・男の子）。ふだんは、きょうだいの「ラテ」ちゃん（1歳・女の子）と、優しい飼い主さんに見守られながら暮らしています。



チャイちゃんは、飼い主さんのお腹の上に乗って「お尻トントン」をしてもらうのが大好き。このときも、お腹の上に乗り、飼い主さんを踏みながらお尻をトントンしてもらっていました。



飼い主さんは、片手でその体を支えながら、もう片方の手でお尻をトントン。そのため、チャイちゃんの体はぐらぐらと揺れています。



気持ちよさそうに前方を見つめながら、時折、飼い主さんの顔をクンクン。再び体勢を整えるように足を踏ん張り、トントンを堪能し始めました。



まるで猫が自分のお腹の上に来てくつろいでくれているかのような疑似体験ができるこの動画には、5.8万件超の“いいね”が殺到。大反響を呼んでいます。それにしても、両手がふさがっているはずの飼い主さん。一体どうやって、この動画を撮影したのでしょうか。飼い主のXユーザー・nekokawaii1214さんにお話を伺いました。



お腹の上でまったり…意外な撮影方法とは

ーー当時の状況について教えてください。



「チャイはとても甘えん坊で、よく私のお腹や、座っている足の上に乗ってきます。このときは、お腹に5分以上は乗っていました。きょうだいのラテも乗ることはありますが、頻度としてはチャイのほうが多いです」



ーーどのように撮影しましたか。



「両手がふさがっていたので、スマホを顔の上に置いてみることにしたんです。うまく撮れるかわかりませんでしたが、やってみようと思いました。『ちゃんと撮れているのだろうか』と思いつつ、ラテを撫でていましたね」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「しばらく撫でられたあと、こたつに入って寝ていました」



ーーチャイちゃんとラテちゃんは、元保護猫なんですね。



「幼少期に猫を飼っていて、大人になってからもずっと猫と暮らしたいと思っていました。保護猫サイトでご縁を探したところ、自宅近くで里親募集をしている方を見つけ、チャイとラテをお迎えすることに。2匹とも驚くほど甘えん坊で、よく『抱っこして』とそばに来ます。生まれたときからずっと一緒にいるので、とても仲良し。くっついて眠る姿に癒やされています」



画面越しにも伝わる心地よさに、多くの人が癒やされた様子。リプライには、この光景に幸せを感じる声が並びました。



「絶景だなぁ」

「幸せな視界」

「なんと尊い映像」

「最高の眺めですね」

「幸せのおすそわけ」

「人はこれを幸せと呼ぶ（笑）」

「尊い……です……ありがとうございます」

「踏まれてぇ。あの重さ、温もりが良いのよ」

「ご褒美動画、どうもありがとうございます」

「助かります助かります助かります助かります」

「たまらんです！ あの猫のいい香りがよみがえる……」

「わかります、このために生きてるのかもと確信するほどです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）