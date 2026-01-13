カップルで行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキング！ 2位「ウェーブパークなめりかわ」を抑えた1位は？
温かい飲み物を片手に、冬の澄んだ空気を感じながら進むドライブは、特別なイベントがなくても心地よいものです。 地域の文化や美味しいものが一堂に会する拠点をいくつか巡りながら、気ままに冬の休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海沿いで景色がよく、滑川のホタルイカミュージアムや海岸観光と合わせやすいから」（40代女性／鹿児島県）、「地元の海鮮グルメが充実しているから」（40代女性／愛媛県）、「ホタルイカの生態を学べる『ほたるいかミュージアム』（VR体験やタッチプールあり）、立山連峰と富山湾の絶景、新鮮なホタルイカ料理が楽しめる『光彩』やカフェ、そして海洋深層水の購入・体験、さらに春には海上観光まで楽しめるからです」（20代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「雨晴は、海越しに立山連峰を望む景色が美しく散策や写真を一緒に楽しめロマンチックな時間を過ごせる安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「美味しい海鮮が味わえたり雨晴海岸が綺麗だからです」（30代女性／東京都）、「立山連峰を一望できる日本海側の絶景が魅力で、観光写真スポットとして人気で、観光デッキやカフェでのんびり眺めを楽しめるので、ロマンチックなドライブデートにぴったりだから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ウェーブパークなめりかわ（滑川市）／40票2位は、富山湾を一望できる「ウェーブパークなめりかわ」です。世界的に珍しいホタルイカをテーマにしたミュージアムが隣接しており、春には幻想的なホタルイカの光を体験できるイベントも開催されます。最新のVR体験施設や特産品販売もあり、海の恵みを五感で楽しめるのが魅力。潮風を感じながら散策できる海沿いのロケーションは、ロマンチックなデートを演出してくれます。
1位：雨晴（高岡市）／44票1位に輝いたのは、万葉の歌人・大伴家持も愛した景勝地にある「雨晴」です。展望デッキからは、富山湾越しに雄大な立山連峰を望むことができ、その美しさはまさに絶景。白を基調としたモダンな建物内にはおしゃれなカフェがあり、景色を眺めながらゆったりとした時間を過ごせます。SNS映えするスポットとしても非常に人気が高く、特別な時間を共有したいカップルにとって最高の目的地となっています。
