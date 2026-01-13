破格で手に入る原付二種ファンモデル

4ミニ関連のパーツなどを手がける「MINIMOTO（ミニモト）」から、新型モデル「MINI Q（ミニQ）」が登場しました。

このモデルの大きな特徴は、その軽量な車体にあり、初心者でも安心して扱うことが可能です。

MINI Qは、ホンダ「モンキー」の初代モデルを彷彿とさせる、愛らしい外観を持つ小型ファンモデルです。

パワーユニットには、排気量110ccのYX製単気筒4ストロークエンジンが搭載されており、最大出力5.1kw／8000rpm、最大トルク7.2Nm／5000rpmを発生させ、最高速度は80km／hに達します。

また、遠心クラッチを採用しているため、ライダーはクラッチ操作から解放され、気軽にライディングを満喫できる点も魅力の一つです。

足回りには、フロントに油圧サスペンション、リアにはリジッド方式を備え、ブレーキは前後ともにドラム式が採用されています。これにより、クラシカルな見た目とは対照的に、軽快な走行性能が実現されています。

全長は1170mmとコンパクトでありながら、フレームは頑丈に設計されているため、優れた走行安定性が確保されています。

車両重量はわずか67kgと極めて軽量であることから、軽バンなどのコンパクトなトランスポーターへも簡単に積み込むことができ、目的地まで運んで楽しむといった使い方もできます。

価格（消費税込）は31万1200円で、初回ロットの入荷は2025年12月から2026年1月頃になる予定です。その愛らしいルックスと優れた操作性により、多くの人々に愛される一台となるポテンシャルを秘めています。

同モデルに対し、ネット上では、初代モンキー風のルックスに対し、「純粋にかわいい」「ガレージに飾りたい」「車載して出先で乗り回すのにちょうど良さそう」といった好意的な意見や、「今のバイク高騰の中で、新車が31万円なら安い」「セカンドバイクとして現実的な価格」といった価格面に関するコメントも散見されました。

一方、「8馬力程度だとバイパスなどの流れに乗るのは厳しいかも」「タイヤが小さい（8インチ）ので直進安定性や段差が怖そう」といった走行性能や、「故障した時のパーツ供給は大丈夫か？」「近くのバイク屋で修理してもらえるのか？」という不安を抱くユーザーもいるようです。

■「ミニQ」主要諸元

原動機製造元 YX

原動機方式 単気筒4ストローク／空冷

原動機型式 153FMH-2

原動機外寸法 460×300×260mm

原動機重量 21kg

ボア×ストローク 52.4×49.5mm

最大回転数 8000rpm

最大トルク 3N.m

使用オイルポンプ RR3OX

オイルポンプ能力 25L／h

最大トルク 7.2N.m／5000rpm

最大出力 5.1kw／8000rpm

圧縮率 9.0:1

クラッチタイプ 4枚板／遠心クラッチ

ギャ方式 4速リターン

タイヤサイズ 前輪:3.5-6／後輪:3.5-6

空気圧 フロント:250kpa／リア:250kpa

車体荷重バランス 前輪:32kg／後輪:35kg

最大積載重量バランス 前輪:53kg／後輪:89kg

車体寸法 全長1170×全幅647×全高810mm

原動機始動方式 キック始動／セルモーター始動

使用燃料 ガソリンもしくはハイオクガソリン

ホイールベース 855mm

乗車人数 1人

最大総載重量 200kg

最大積載重量 142kg

車体重量 67kg

最高速度 80km／h

前輪ブレーキ方式 ドラム

後輪ブレーキ方式 ドラム

ブレーキ作動方式 前:ハンドブレーキ／後:フットブレーキ