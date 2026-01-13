¡Ö¸þ°æÍý¤Ã¤Æ3m¤¯¤é¤¤¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤ó¡×152.3¥»¥ó¥Á¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÈÊÂ¤Öà¾×·â2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥Ç¥«¡ª¥Ç¥«¡ª¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¹¤´¤¯¤Æ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Ä¤È¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¸þ°æÍý¤È½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Îà¿ÈÄ¹º¹áºÝÎ©¤Ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯!¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë2¿Í¤Ï¡¢Çò°á»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¤Î¸þ°æ¤È¡¢2021Ç¯¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö152.3¥»¥ó¥Á¡×¤ÈX¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¶¶ËÜ¤¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»Ñ¤ÇÊÂ¤Ö¤È29.7¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¾×·â¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¸þ°æÍý¤Ã¤Æ3m¤¯¤é¤¤¿ÈÄ¹¤¢¤ë¤ó¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ñ¤Æ¤¿¤é¡¢¸þ°æÍý¥Ç¥«¡ª¸þ°æÍý¥Ç¥«¡ª¤È¥Ï¥·¥«¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¹¤´¤¯¤Æ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×¡Ö¸þ°æÍý´é¾®¤µ¡£ÇØ¹â¡×¡Ö¸þ°æÍý¤ÎÈæÎ¨¤ª¤«¤·¤¤¾Ð¡×¡Ö¿Í´Ö¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É´é¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È????¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡¢²¿Æ¬¿È???????? ¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ï¤·¤«¤ó¤¬»Ò¶¡¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£