NHK『うたコン』で『ばけばけ』コラボ企画を放送 ハンバート ハンバート、高石あかりら登場 竹中雄大の「赤いスイートピー」カバーも
NHKの音楽番組『うたコン』の20日放送回では、「ばけばけコラボ＆冬うたSP」と題した企画が届けられる。
【写真】『ばけばけ』との豪華コラボに期待！ハンバート ハンバートら出演者
「ばけばけコラボ」では、主題歌「笑ったり転んだり」を、夫婦デュオのハンバート ハンバートが今回のための特別なアレンジでパフォーマンス。さらに、『ばけばけ』出演中のヒロイン・高石あかり（高＝はしごだか）、トミー・バストウ、岡部たかしがインタビュー出演し、「オススメの冬うた」を語る。
また、「大寒」となるこの日にちなみ、冬の名曲を特集。藤あや子が「雪 深深」を、五木ひろしが「細雪」を歌唱する。さらに三山ひろしとモーニング娘。’26が「みんなのうた」で幅広い世代に親しまれる「北風小僧の寒太郎」をパフォーマンス。そして、新妻聖子が冬の童謡・唱歌メドレーとして「ペチカ〜冬景色」を披露する。
ロックバンドNovelbrightのボーカル・竹中雄大は、待ち遠しい春に思いを馳せる名曲として、松田聖子の「赤いスイートピー」をカバーする。韓国をはじめアジア各国でも話題を呼ぶ歌声に注目だ。
番組後半では、上沼恵美子が大阪弁の歌詞で大切な人への思いを歌う「大阪ラブレター」を、三山ひろしはドラム弾き語りのスタイルで「花とサムライ」を、モーニング娘。’26は「私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」を歌う。
五木ひろしは新しい年への希望を込めて、なかにし礼が作詞した「VIVA・LA・VIDA！〜生きてるっていいね！〜」を披露する。
■放送予定
1月20日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
