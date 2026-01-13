日本サッカー協会（ＪＦＡ）の川淵三郎相談役が１３日、久米宏さんを追悼した。

「Ｊリーグ開幕当初、久米さんの番組を通じてどれだけＪリーグをＰＲすることができたかを思うと感謝してもしきれません。『ニュースステーション』に何度も呼んでいただき、Ｊリーグの理念や当時のプロスポーツと一線を画す部分を説明する機会を与えていただきました」と川淵氏。「その際、Ｊリーグの『定款』を全文読まれていたのには驚かされました。生放送前の打ち合わせはなく、台本通りだったことも一度もなく、しかし、情報収集は徹底的にされていた印象でした」と秘話をつづった。

「その後、読売新聞グループ本社の代表取締役主筆であられた渡辺恒雄さんとＪクラブの呼称問題に端を発し、Ｊリーグの理念について侃々諤々の論争を繰り広げたときも何度も番組に呼んでいただき、説明の機会を与えていただきました。そのおかげで『地域に根ざしたスポーツクラブを日本全国に広げる』というＪリーグの目指す姿を世間に伝えることができ、また、多くの人々が疑問に思うところも余すことなく説明させていただきました」と回想。「久米さんと渡辺さんの存在が、１９９３年当初のＪリーグの爆発的人気とＪリーグへの理解度・認知度を高めることにつながったことは間違いありません。心からの感謝と哀悼の意を表します。安らかにお休みください」と記した。