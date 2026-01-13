「大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました」久米宏さん死去で妻・麗子さんがコメント「まるでニュースステーションの最終回」

1月1日に肺がんのため81歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さんの妻、麗子さんが、久米さんの所属事務所を通じてコメントを発表した。

麗子さんによると、久米さんが亡くなった際の様子について、「大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました」と明らかにし、「まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」と綴りました。

久米宏さんは早稲田大学卒業後、TBSテレビに入社。

出演者との軽妙なやりとりが話題の「ぴったしカン・カン」や黒柳徹子さんとの名司会が繰り広げられた生放送の「ザ・ベストテン」などで活躍しました。

バラエティー番組だけでなく報道番組にも活躍の場を広げ、テレビ朝日の「ニュース ステーション」には番組スタートから2004年までの19年間出演し名物番組の「顔」となりました。

所属事務所によると、通夜や葬儀については、ご遺族のご意向により、近親者にて執り行われたということです。

以下、妻の久米麗子さんのコメント全文。

久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。

大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。

まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。

自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います。

常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。

彼は若いスタッフが大好きでした。

楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。

そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。

本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。