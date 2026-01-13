第１０４回全国高校サッカー選手権で悲願の初優勝を飾った神村学園（鹿児島）は１３日、歓喜から一夜明けた喜びを語った。史上６校目となる全国高校総体との２冠の立役者である主将のＤＦ中野陽斗（３年）とＦＷ日高元（３年）は、早朝からのテレビ生出演など、優勝校ならではの経験を味わった。この日、東京を出発し、鹿児島に戻る。

＊ ＊ ＊ ＊

選手権の得点王に輝いた日高が、オファーが届いているＪ２大宮へ入団することが１３日までに濃厚になった。スポーツ報知の取材に日高は「大宮に入団し、お世話になる感じになると思う」と明かした。キャンプへの合流時期などは未定。

１６５センチと小柄ながらスピードを武器に、選手権では大車輪の活躍を披露。初戦の東海学園戦でハットトリックを決めると、５試合で７得点を記録。同僚のＦＷ倉中悠駕（３年）と繰り広げた白熱の得点王争いを制した。スカウトからは得点能力が評価された。

選手権前は大学への進学も選択にあったが、有村監督と相談し、同大会を自身の就活の場にすることを決めた。見事な自己ＰＲで夢のプロへの切符をつかみ、「（オファーが）来た時は少しびっくりして、興奮した。この選手権で人生を変えられた」とかみしめた。小さな巨人の第２章がこれから始まる。（浅岡 諒祐）