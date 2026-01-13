春菊うっかりしなしなになっちゃった……を復活させる裏技／絶品チョレギサラダレシピも

鍋の定番野菜のひとつといえば、春菊！　さわやかな香りとほのかな苦みが身上で、β-カロテンやビタミンCなどを多く含む緑黄色野菜です。春菊の難点は、比較的いたみやすく、いつの間にかくたっとして、しなしなになってしまっていることも。そんな春菊を野菜室で見つけても、まだ捨てないで！　食感＆みずみずしさを復活させる救出法と、復活した春菊をおいしく味わう簡単レシピをご紹介します。

しなしなになった春菊を救出するワザ
「50℃の湯に浸す！」


50℃は、春菊などの青菜がいちばん水分を吸収しやすい温度。ボールに約50℃の湯を入れ、ざく切りにした春菊を加えて5分ほど浸せば、シャキッとみずみずしさが復活！　50℃の湯は給湯器で温度設定するか、熱湯と水を１：１の割合で混ぜればOK。

復活レシピ『春菊のチョレギサラダ』

ごま油をきかせた韓国風の副菜です。

材料（2人分と作り方）

復活させた春菊1/2わはペーパータオルで水けを拭く。ボールに入れ、ごま油大さじ1と1/2、酢大さじ1/2、鶏ガラスープの素（顆粒）小さじ1/4を入れて、あえる。器に盛り、白いりごま適宜をふる。

教えてくれたのは…
島本 美由紀シマモト ミユキ
料理研究家・ラク家事アドバイザー

料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。

