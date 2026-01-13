春菊うっかりしなしなになっちゃった……を復活させる裏技／絶品チョレギサラダレシピも
鍋の定番野菜のひとつといえば、春菊！ さわやかな香りとほのかな苦みが身上で、β-カロテンやビタミンCなどを多く含む緑黄色野菜です。春菊の難点は、比較的いたみやすく、いつの間にかくたっとして、しなしなになってしまっていることも。そんな春菊を野菜室で見つけても、まだ捨てないで！ 食感＆みずみずしさを復活させる救出法と、復活した春菊をおいしく味わう簡単レシピをご紹介します。
しなしなになった春菊を救出するワザ
「50℃の湯に浸す！」
復活レシピ『春菊のチョレギサラダ』
材料（2人分と作り方）
復活させた春菊1/2わはペーパータオルで水けを拭く。ボールに入れ、ごま油大さじ1と1/2、酢大さじ1/2、鶏ガラスープの素（顆粒）小さじ1/4を入れて、あえる。器に盛り、白いりごま適宜をふる。
教えてくれたのは…
島本 美由紀
料理研究家・ラク家事アドバイザー
料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。