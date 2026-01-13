春菊うっかりしなしなになっちゃった……を復活させる裏技／絶品チョレギサラダレシピも

鍋の定番野菜のひとつといえば、春菊！ さわやかな香りとほのかな苦みが身上で、β-カロテンやビタミンCなどを多く含む緑黄色野菜です。春菊の難点は、比較的いたみやすく、いつの間にかくたっとして、しなしなになってしまっていることも。そんな春菊を野菜室で見つけても、まだ捨てないで！ 食感＆みずみずしさを復活させる救出法と、復活した春菊をおいしく味わう簡単レシピをご紹介します。

しなしなになった春菊を救出するワザ

「50℃の湯に浸す！」



50℃は、春菊などの青菜がいちばん水分を吸収しやすい温度。ボールに約50℃の湯を入れ、ざく切りにした春菊を加えて5分ほど浸せば、シャキッとみずみずしさが復活！ 50℃の湯は給湯器で温度設定するか、熱湯と水を１：１の割合で混ぜればOK。

復活レシピ『春菊のチョレギサラダ』

ごま油をきかせた韓国風の副菜です。

材料（2人分と作り方）

復活させた春菊1/2わはペーパータオルで水けを拭く。ボールに入れ、ごま油大さじ1と1/2、酢大さじ1/2、鶏ガラスープの素（顆粒）小さじ1/4を入れて、あえる。器に盛り、白いりごま適宜をふる。

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）