これからの予定【経済指標】
【トルコ】
経常収支（11月）16:00
予想 -36.0億ドル 前回 4.6億ドル
【ユーロ圏】
フランス財政収支（11月）16:45
予想 N/A 前回 -1362.0億ユーロ
【イスラエル】
貿易収支（12月）20:00
予想 N/A 前回 -37.73億ドル
【米国】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30
予想 0.4% 前回 （前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新築住宅販売件数（9月）14日0:00
予想 71.0万件 前回 80.0万件
予想 -11.3% 前回 20.5%（前月比)
新築住宅販売件数（10月）
予想 71.7万件 前回 N/A
予想 -10.8% 前回 N/A（前月比)
【カナダ】
住宅建設許可（11月）22:30
予想 N/A 前回 14.9%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
経常収支（11月）16:00
予想 -36.0億ドル 前回 4.6億ドル
【ユーロ圏】
フランス財政収支（11月）16:45
予想 N/A 前回 -1362.0億ユーロ
【イスラエル】
貿易収支（12月）20:00
予想 N/A 前回 -37.73億ドル
【米国】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30
予想 0.4% 前回 （前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
新築住宅販売件数（9月）14日0:00
予想 71.0万件 前回 80.0万件
予想 -11.3% 前回 20.5%（前月比)
新築住宅販売件数（10月）
予想 71.7万件 前回 N/A
予想 -10.8% 前回 N/A（前月比)
【カナダ】
住宅建設許可（11月）22:30
予想 N/A 前回 14.9%（前月比)
※予定は変更されることがあります。