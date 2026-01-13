【トルコ】
経常収支（11月）16:00
予想　-36.0億ドル　前回　4.6億ドル

【ユーロ圏】
フランス財政収支（11月）16:45
予想　N/A　前回　-1362.0億ユーロ

【イスラエル】
貿易収支（12月）20:00
予想　N/A　前回　-37.73億ドル

【米国】
消費者物価指数（CPI）（12月）22:30　
予想　0.4%　前回　（前月比)　
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.7%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新築住宅販売件数（9月）14日0:00
予想　71.0万件　前回　80.0万件
予想　-11.3%　前回　20.5%（前月比)

新築住宅販売件数（10月）
予想　71.7万件　前回　N/A
予想　-10.8%　前回　N/A（前月比)

【カナダ】
住宅建設許可（11月）22:30
予想　N/A　前回　14.9%（前月比)

※予定は変更されることがあります。