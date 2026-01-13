これからの予定【発言・イベント】
17:20 コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席
18:00 ベイリー英中銀総裁、英中銀主催べラジオ会合出席
14日
0:00 ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
3:00 米30年債入札（220億ドル）
6:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
氷見野日銀副総裁、英中銀主催べラジオ会合出席
カーニー加首相、中国訪問（17日まで）習近平国家主席と会談
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）
米主要企業決算
BNYメロン、JPモルガン、デルタ航空
※予定は変更されることがあります。
