テクニカルポイント ポンドドル、トレンド性弱まる、現在の水準はポイント密集水準

1.3602　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3557　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3480　一目均衡表・転換線
1.3474　現値
1.3467　10日移動平均
1.3462　21日移動平均
1.3428　一目均衡表・基準線
1.3400　200日移動平均
1.3369　100日移動平均
1.3368　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3332　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3269　一目均衡表・雲（上限）
1.3240　一目均衡表・雲（下限）

　ポンドドルは昨年１１月後半以降の上昇トレンドから、中立状態へと移行しつつある。ＲＳＩ（１４日）は５５．７とやや買いバイアスを残しているが、昨年１２月中旬までの７０に至るような上昇力は一巡している。現在の１．３４台後半には一目均衡表・転換線、１０日移動平均、２１日移動平均などのテクニカルポイントが密集している。下値のメドは２００日移動平均の１．３４００、上値のメドは心理的水準の１．３５００、続いて1/6高値１．３５６８レベルとなる。