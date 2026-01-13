テクニカルポイント ポンドドル、トレンド性弱まる、現在の水準はポイント密集水準 テクニカルポイント ポンドドル、トレンド性弱まる、現在の水準はポイント密集水準

テクニカルポイント ポンドドル、トレンド性弱まる、現在の水準はポイント密集水準



1.3602 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3557 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3480 一目均衡表・転換線

1.3474 現値

1.3467 10日移動平均

1.3462 21日移動平均

1.3428 一目均衡表・基準線

1.3400 200日移動平均

1.3369 100日移動平均

1.3368 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3332 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3269 一目均衡表・雲（上限）

1.3240 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは昨年１１月後半以降の上昇トレンドから、中立状態へと移行しつつある。ＲＳＩ（１４日）は５５．７とやや買いバイアスを残しているが、昨年１２月中旬までの７０に至るような上昇力は一巡している。現在の１．３４台後半には一目均衡表・転換線、１０日移動平均、２１日移動平均などのテクニカルポイントが密集している。下値のメドは２００日移動平均の１．３４００、上値のメドは心理的水準の１．３５００、続いて1/6高値１．３５６８レベルとなる。

