ロボ闘球女参戦！「炎の闘球女 ドッジ弾子」第76話が週刊コロコロにて公開
【第76話】 1月12日 公開
小学館は1月12日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第76話を週刊コロコロコミックにて公開した。
本作は「炎の闘球児 ドッジ弾平」の主人公・弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する現代版熱血ドッジボール漫画。第76話では、練習用闘球マシンとして、ロボットのDDが登場。データタイプの闘球スタイルを披露するが、平子の圧倒的な実力を前にして……。
なお、現在週刊コロコロコミックでは最新話となる第77話も60コインで公開されている。【無料公開中】
【炎の闘球女 ドッジ弾子】
平子は弾子さえ絡まなければ… https://t.co/hIMMscFv4A pic.twitter.com/VDjeENMacU- 炎の闘球女ドッジ弾子公式@6巻発売中！ (@DojjiZi) January 12, 2026
伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」！ 弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画！ たちはだかる現代の常識に弾子は打ち勝つことができるのか!? こしたてつひろ熱筆の美少女たちに注目せよ！
