小学館は1月12日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第76話を週刊コロコロコミックにて公開した。

本作は「炎の闘球児 ドッジ弾平」の主人公・弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する現代版熱血ドッジボール漫画。第76話では、練習用闘球マシンとして、ロボットのDDが登場。データタイプの闘球スタイルを披露するが、平子の圧倒的な実力を前にして……。

なお、現在週刊コロコロコミックでは最新話となる第77話も60コインで公開されている。

伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」！ 弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画！ たちはだかる現代の常識に弾子は打ち勝つことができるのか!? こしたてつひろ熱筆の美少女たちに注目せよ！

(C)こしたてつひろ／小学館