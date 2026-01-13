天皇杯を制したテーブス海が語る責任感「A東京でプレーしている以上、全タイトルも獲りに行く義務がある」

1月12日、国立代々木競技場第一体育館にて『第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』男子決勝戦が行われ、アルバルク東京が72－64でシーホース三河に勝利し、14大会ぶり3度目の優勝を果たした。

決勝の舞台で司令塔として先発出場したテーブス海は、決勝戦でシュート成功率に苦しみながらも8得点をマーク。ビハインドを背負った第2クォーターには、福澤晃平の3ポイントをアシストするなど、試合の流れをつかむ原動力となり、この試合5アシストとチームの潤滑油としての活躍が光った。テーブスは試合後のコート上でのインタビューで雄叫びをあげるなど喜びを爆発させ、試合後の記者会見に登壇し今回の優勝への思いを言葉にした。

「本当にクォーターファイナルから試合を通して何回も相手に流れを渡してしまう場面もありつつ、一度も皆下を向かず特に苦しい時間帯はコートに出てる5人がしっかりハドル組んでやらなくてはいけないことを明確に話して戦い続けたからこそ、ファイナルまで来れたと思います」と、ここまでの道のりを語ったテーブス。決勝戦については「序盤で三河さんに流れを渡してしまってから、本当に一人一人がチームのためにプレーして、最終的には優勝という形で終われたことは素早いと思いますし、次につなげたいです」と振り返った。

キャリアを重ねる中で、“チームを勝たせるガード”を目指してきたテーブス。自身がA東京に入団後はなかなかタイトルに恵まれなかった中で、今回つかみ取ったタイトルについて「アルバルクでプレーしている以上はどのタイトルも獲りに行く義務があると思ってプレーしています。長い間、天皇杯もBリーグチャンピオンシップも獲れてないからこそ、今年で3シーズン目になりますけど責任は感じていました」と心境を明かした。

それでも「個人的に宇都宮ブレックスから移籍してきてからずっと目標にしている、“チームを勝たせられるガードになるためには”と色々考えて、何度もミスして負けての繰り返しだったんですけど、徐々にチームメートやコーチの信頼を得て、昨シーズンチャンピオンシップの千葉ジェッツに負けた試合もそうですし、（昨年の）天皇杯決勝で負けた試合もそうですけど、そういう試合で学びや新しい発見をみつけてチーム一丸となって成長していくのを実感した。こういう大きな舞台で優勝できて報われたというか、今までやってきたことが間違いではないことが証明できて本当にうれしいです」と、これまでのキャリアの道のりで成長し、つかんだタイトルを喜んだ。





チームメートの信頼を勝ち取ったテーブス海［写真］＝兼子愼一郎

今シーズン序盤はゲガの影響で欠場もあったテーブス。今大会で得た経験と成長、そして優勝で弾みをつけ、ここから巻き返しの立役者となるか。シーズン後半戦の活躍に注目だ。

