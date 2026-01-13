ダンクコンテスト出場選手変更…マーフィージュニアが負傷で欠場、佐藤誠人の参戦決定

Bリーグは1月13日、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」内で行われる「RELIVE DUNK CONTEST」の出場選手変更を発表した。

トロイ・マーフィージュニア（サンロッカーズ渋谷）が負傷のため欠場。佐藤誠人（群馬クレインサンダーズ）の追加出場が決定し、前回優勝のアンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島レブナイズ）をはじめ、ブーバカー・トゥーレ（仙台89ERS）、須藤タイレル拓、フランシス・ロペス（ともにファイティングイーグルス名古屋）と争うことになった。

現在28歳の佐藤は、190センチ82キロのスモールフォワード。トライフープ岡山、横浜エクセレンス、岐阜スゥープス、立川ダイスを渡り歩き、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に群馬へ加入した際には「恵まれた身体能力を生かしたダイナミックなプレーを持ち味とし、中でも力強いダンクシュートは、会場を沸かせるだけでなく、チームに勢いをもたらしてくれる存在」と評価されていた。

なお、ダンクコンテストは大会2日目の17日にハピネスアリーナで「SHISEIDO MEN SKILLS CHALLENGE」、「MINERVA 3POINT CONTEST」とあわせて開催される。