１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円７８銭前後と前週末午後５時時点に比べ１円３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円１８銭前後と同１円７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円９０銭台で推移していたが、午後１時１０分過ぎには１５８円９１銭前後までドル高・円安が進行。昨年７月中旬以来、１年半ぶりの円安水準となった。高市早苗首相が月内にも衆院を解散する観測が浮上するなか、財政悪化懸念からの円売りが膨らんだ。特に、午後１時過ぎに「高市早苗首相は２３日召集予定の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を自民党幹部に伝えた」との一部報道が伝わるとドル買い・円売りが加速した。日経平均株価が一時１８００円強の上昇となりリスク選好姿勢を強めたことも「低リスク通貨」とされる円には売り要因となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６６２ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS