「冷たいものと温かいもの一緒に詰めるには？」「野菜の入れる順番は？」もっと早く知りたかった！″スーパーの袋詰めテク7選″
【画像で見る】卵のパックはどれくらいの重さに耐えられる？
食材の袋詰めは買い物に欠かせない作業なのに、いつも何となく詰めて、モヤモヤを抱えていませんか？ レジ業務のプロが日々実践している袋詰めのテクなら、そのモヤモヤを一挙解決！
今回事前に、雑誌『レタスクラブ』読者に袋詰めにまつわるアンケートを実施。そこから見えてきたリアルなお悩みをどう解決したらいいのか、袋詰めのプロのテクニックを教えてもらいました！
レジ操作・接客・袋詰めなど、レジ業務全般をトータルにマネジメントする、レジ業務アウトソーシングのリーディングカンパニー。約5000人のスタッフが在籍し、関東を中心に全国のスーパー、ホームセンター、百貨店、空港など、幅広く手がける。https://www.checkersupport.co.jp/
■1．肉や魚などの食品トレイは、潰れたり劣化したりが気になる……
【テクニック】トレイのサイズが同じなら上面と上面を合わせる
ラップ面どうしを重ね合わせることで、上にほかのものを載せても、中の肉や魚自体に圧力がかからなくなります。また中段に詰めたときに、フラットな面が作りやすいというメリットも。
さらに！間に保冷剤を挟むことで保冷効果アップ！
【テクニック】トレイのサイズが異なるなら小さいものの上に大きいものを重ねる
大きいトレイに小さいトレイを重ねると、大きいトレイの中身が潰れてしまうので、逆に重ねるのが正解。大きいトレイはラップ面が上になるため、さらに積むなら軽いものを。
【テクニック】大容量の大きなトレイは広い中段に平置きに
袋に立てて入れてしまうと、中身が寄って、ドリップが出てしまいます。袋の形状の特性として、まん中の横幅がいちばん広くなっているので、平置きで中段に入れてみて。
■2．牛乳などの紙パック飲料は、横にしていいの？
【テクニック】あけ口を上にして置くと強度がアップ！
土台にするにはぴったりですが、上からの重みでパックが破損する場合もあるため、横置きを避ける人も。心配な場合は、あけ口を上にして置くと、強度が上がって安心です。
■3．卵のパックは結局どこがいちばん割れにくい？
【テクニック】上からの重みには強いので中段でOK
上段に載せる人も多いですが、袋からこぼれ落ちて結局割れることも。卵のパックは横からの衝撃には弱いものの、上からの重さには約4kgまで耐えられるので中段がおすすめです。
■4．細くて長いものが袋から落ちやすい……
【テクニック】持ち手の穴から通してすき間に突っ込むと安定
レジ袋の場合、持ち手の穴から通して土台の隅のすき間で固定します。エコバッグはものによって持ち手の位置がさまざまなので、穴から通せない場合は、バッグを持つときに背中側に来るように入れると◎。
■5．野菜はどの順番で入れる？
【テクニック】根菜類は下、葉物は上に
重さとかたさを比較し、傷つきにくいものから詰めていきます。小松菜などの葉物はすき間に立てて入れがちですが、無理に詰め込むと横から押し潰されるので上に載せて。
■6．冷たいものと温かいものを一緒に詰めていい？
【テクニック】間に常温のものを挟んで解決！
温かいものの蒸気は上に行く特性があるので、冷たいものより上に。このとき直接重ねるのではなく、間に常温のものを挟むことで、品質をキープできます。
■7．潰れやすいものを潰さないようにしたい！
【テクニック】ポリ袋に入れて空気を緩衝材に
潰れやすいものをポリ袋に入れ、空気を残したまま口をつまみ、くるくると回転させて袋をパンパンの状態にします。サッカー台のテープで留めるか結ぶなどして固定するだけ。
＊ ＊ ＊
卵のパックが4kgもの重さに耐えられるとは！ 今までは上段に置いていました。中段にすれば、面も作れるし、バッグから卵がこぼれ落ちる心配がなくなってスッキリ！
撮影／三佐和隆士
文=徳永陽子