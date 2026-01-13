プロパスト <3236> [東証Ｓ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比42.1％増の21.4億円に拡大し、通期計画の16億円に対する進捗率が134.0％とすでに上回り、さらに5年平均の86.3％も超えた。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常損益は5.4億円の赤字(前年同期は13.1億円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の経常利益は前年同期比2.9倍の12.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.4％→19.3％に急改善した。



株探ニュース

