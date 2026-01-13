Ｄ＆Ｍカンパニー <189A> [東証Ｇ] が1月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の1億5200万円に減ったが、通期計画の2億2900万円に対する進捗率は66.4％に達し、前年同期の52.3％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比46.2％減の7700万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比0.000％の7100万円となったが、売上営業利益率は前年同期の21.3％→16.5％に低下した。



株探ニュース

